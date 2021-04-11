بعد كذبة “أنصار الله”.. الحوثي يروّج لخديعة جديدة في المفاوضات

تروج مليشيا الحوثي المتمردة في اليمن بأنها هي المكون الرئيسي للوفد الوطني لليمن في المفاوضات.

المحلل السياسي والكاتب اليمني محمد جميح كشف أكاذيب الحوثي، حيث كتب في سلسلة تدوينات له هلى حسابه في تويتر :” يسمي الحوثيون وفدهم إلى المفاوضات “الوفد الوطني”، على اعتبار أنهم يمثلون الوطن، وكأنهم وصلوا للسلطة باختيار الناس عبر صناديق الانتخاب”.

وسخر جميح من ميلشيا الحوثي قائلا :” لا عجب أن كذبوا باسم الوطن، لأنهم كذبوا قبلها على الله عندما قالوا إنهم “أنصار الله”، وأن الله أمر بولاية “عبدالملك بدر الدين الحوثي”.

وتابع قائلا : يقول الحوثي لليمنيين: كلنا إخوة، لكن الله اختصنا بالإمامة، وأمركم بطاعة “السيد عَلَم الهدى” منا.. كلنا إخوة، لكن الله فرض عليكم دفع خمس ثروتكم الوطنية لنا، وجعل أمر زكاتكم في يدنا.

وأوضح جميح أن من يقول لهذا الكاهن إن أخوّته مرفوضة، وليبحث له عن شعب آخر يجرب معه مفاهيم تلك الأخوة العنصرية؟

كما سخر من أباطيلهم قائلا : قال زعيمهم إن عمر وراء كل مصيبة وقال الحوثيون إنهم ليسوا طائفيين.. قننوا خمس ثروة اليمنيين لسلالتهم وقالوا إنهم ليسوا عنصريين، هاجموا كل المدن اليمنية وقالوا إنهم يدافعون عن النفس، أشعلوا الحروب وزعموا أنهم دعاة سلام، فجروا بيوت الله وقالوا إنهم أنصار الله.. هم العدو فاحذروهم.

يأتي هذا في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون استهداف عقول النشء في مناطق سيطرتهم، عبر تحويلهم إلى ماكينات قاتلة، بالفكر المتطرف، الذي يقدس الموت وينبذ الحياة.

كما أكد جميح أن الضرر الذي ينشره الحوثيين يصعب إصلاحه، كونه يستهدف العقول، ويجمّدها، ويعينهم في ذلك حالة التيه الثقافي والفشل السياسي الذي تعيشه البلاد.