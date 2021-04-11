أكملت المؤسسة الأهلية لمطوفي حجاج الدول العربية إجراءات تأسيس شركة مطوفي حجاج الدول العربية، إنفاذا للمرسوم الملكي للمرسوم الملكي رقم م / ١١١ تاريخ ١٧ / ٩ / 1440.

وسيسهم هذا التحول بتقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين وإثراء التجربة الدينية والثقافية للحجاج والمعتمرين.

وفي هذا الصدد يؤكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف ماهر صالح جمال أن تحول المؤسسة لشركة مساهمة مغلقة يأتي تحقيقا لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله-، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ببذل كل الجهود لخدمة ضيوف الرحمن بما يحقق برنامج (خدمة ضيوف الرحمن) المنبثق عن رؤية المملكة 2030.

ولفت رئيس المؤسسة إلى أن عملية التحول لم تتحقق لولا دعم معالي الدكتور عصام بن سعد بن سعيد وزير الحج والعمرة المكلف وتذليل كافة الاجراءات التنظيمية لإتمام إجراءات التأسيس والتحول.

وقدم جمال الشكر لمعالي نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح بن سليمان مشاط وفريق العمل من قياديي وزارة الحج والعمرة على متابعتهم الدؤوبة التي أثمرت في إتمام هذه الاجراءات.

وختم حديثه بالقول:” تظل مؤسسة مطوفي حجاج الدول العربية بمجلس ادارتها ومساهميها دوما في خدمة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة وجودة الخدمات واثراؤها “.

ويوضح نائب رئيس المؤسسة المطوف الأستاذ الدكتور محمد بن مصطفى بياري أن المؤسسة بنت خططتها على أسس علمية دقيقة في ملف التحول، حتى تقدم نموذج إحترافي في آلية وطريقة التحول ومن ثم العمل وفق المنهجية الجديدة التي تسعى لتقليل الأخطاء قدر الإمكان وتقديم أفضل الخدمات حتى يؤدي الحاج نسكه بيسر وسهولة وسط منظومة الخدمات التي تقدمها حكومة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-.

وشدد على أن المؤسسة بالتنسيق مع مقام وزارة الحج تحرص في ملف التحول على تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في ملف الضيافة وزيادة أعداد القادمين لمكة المكرمة للحج والعمرة والزيارة ، وذلك لن يكون إلا بتحقيق المعايير العالمية في تقديم الخدمة وتسهيل كل ما يمكن في رحلة الحاج والمعتمر منذ مغادرته بلاده وحتى عودته سالما غانما مأجورا بإذن الله.