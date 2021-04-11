صلاة التروايح تعود للمساجد في #رمضان بـ 7دول عربية..وتغيب في هذه الدول

بعد أن أغلقت أبوابها العام الماضي، لمنع تفشي فيروس كورونا، أعلنت العديد من الدول العربية عودة صلاة التراويح إلى المساجد، بشروط وإجراءات احترازية لمنع انتشار الوباء.

وكانت 7 دول عربية قد أعلنت عودة صلاة التراويح وهي (السعودية وفلسطين والبحرين والإمارات والكويت والعراق ومصر )، إضافة إلى السماح بإقامة الصلوات الخمس وخطبة الجمعة وصلاة التراويح.

في المقابل أعلنت 5 دول أخرى (المغرب وتونس وقطر وسلطنة عمان والأردن) عدم إقامة صلاة التراويح في المساجد، خلال شهر رمضان.

كما فرضت الدول الثمانية تدابير احترازية بشأن صلاة المساجد، بينها تحديد مدى زمني أقصى للتراويح، واستمرار غلق أماكن الوضوء، والتباعد الجسدي، وارتداء الكمامات، واصطحاب سجادة صلاة، ومنع الدروس الدينية والإفطارات الجماعية.

1-السعودية

وافق خادم الحرمين الشريفين اليوم الأحد، على إقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين وتخفيفها خلال شهر رمضان المرتقب.

وأضافت رئاسة شؤون الحرمين أن الإجراءات التنظيمية والاحترازية ستستمر في خدمة ضيوف الرحمن خلال شهر رمضان المبارك.

2- فلسطين

أعلنت الحكومة الفلسطينية، أمس السبت، سماحها بأداء صلاة التراويح في المساجد خلال شهر رمضان، مع الإبقاء على صلاة الجمعة في الساحات العامة.

3- البحرين

كما أعلنت البحرين فتح المساجد لصلوات الجمعة والتراويح خلال الشهر أمام الأشخاص المطعمين ضد فيروس كورونا ، وذلك شرط مرور أسبوعين على تلقيهم الجرعة الثانية.

4- الكويت

مع استمرار حظر التجوال الجزئي خلال رمضان وتعديل مواعيده سمحت الكويت بإقامة صلاة التراويح، بحيث يُسمح للراغبين بالذهاب سيرا على الأقدام إلى المساجد القريبة من منازلهم.

5- الإمارات

قررت الإمارات السماح بأداء صلاة التراويح في مدة لا تزيد على 30 دقيقة، مضافة مع صلاة العشاء ، مع حظر إقامة موائد الإفطار في المساجد وباحاتها، وتحديد الموقف من صلاة القيام في العشر الأواخر وفقا للوضع الوبائي.

6- العراق

لم تصدر وزارة الصحة جديدا بشأن الوسم الرمضاني، ما يعني السماح باستمرار إقامة الفروض اليومية والتراويح في المساجد.

7- مصر

تم اقتصار ارتياد المساجد خلال شهر رمضان، على الفروض اليومية وخطبة الجمعة وصلاة التراويح، مع حظر الاعتكاف وفتح مصليات النساء.

أما حول منع صلاة التراويح فقد أيدت خمس دول حتى الآن منع الصلاة تخوفا من انتشار وباء كورونا.

1-المغرب

أعلنت الحكومة في 8 أبريل الجاري، تمديد حالة الطوارئ الصحية وحظر التجوال الليلي من الساعة 9 مساءً إلى الساعة 6 صباحا، شهرا إضافيا إلى غاية 10 مايو المقبل، ما يعني إقامة صلاة العشاء والتراويح في المنازل.

2- تونس

كما أعلنت أيضا وزارة الشؤون الدينية في 8 أبريل الجاري، استمرار إقامة الفروض، بما فيها الجمعة، في المساجد، مع إقامة صلاتي العشاء والتراويح في المنازل، لتزامن توقيتهما مع حظر للتجول بين السابعة مساء والخامسة صباحا، بين 9 و30 من الشهر.

3- قطر

قرر مجلس الوزراء في 7 أبريل الجاري، استمرار فتح المساجد لأداء الفروض اليومية وصلاة الجمعة في رمضان، على أن تؤدى صلاة التراويح بالمنازل، بسبب تفشي الوباء.

4- سلطنة عمان

في 5 أبريل الجاري، أعلنت اللجنة العليا لمكافحة كورونا، حظر جميع الأنشطة التجارية ومنع الحركة للأفراد والمركبات بدءا من 9 مساء حتى 4 صباحا طوال أيام شهر رمضان.

5- الأردن

قررت الحكومة الأردنية منع إقامة صلوات الفجر والمغرب والعشاء والتراويح والجمعة في المساجد وفق المتحدث باسم الحكومة، في 28 مارس الماضي.