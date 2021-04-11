ماذا حدث للمتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أثناء تفقد ” نطنز”

تعرض المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي، لحادث أثناء تفقده محطة نطنز النووية.

وكان كمالوندي قد سافر إلى مدينة كاشان لتفقد آثار حادث مجمع الشهيد أحمدي روشان للتخصيب في نطنز، وتعرض لحادث خلال الزيارة، أدى لإصابته في الرأس والكاحل.

وأكدت الجهات المسؤولة عن التحقيق في الحادث، أن “فريق التحقيق يدرس عدة احتمالات وسيطلع الرأي العام على كل المعلومات المطلوبة فور تحديد سبب الحادث”.

وكانت إيران قد أعلنت اليوم عن وقوع حادث في محطة نطنز الذرية ، منوهة أن التقارير التي نشرتها بعض وسائل الإعلام الأجنبية بشأن أسباب الحادث، ليست سوى ضجة إعلامية ولا تعتمد على أي حقائق.