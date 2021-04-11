شملت المتاجر والمطاعم والحدائق.. 6 إجراءات وقائية بالرياض في #رمضان

حددت أمانة منطقة الرياض، 6 إجراءات احترازية ووقائية في المولات والمطاعم والفنادق بمدينة الرياض، وذلك خلال شهر رمضان المبارك.

وشملت الإجراءات الاحترازية تكثيف ومضاعفة الجولات الرقابية الميدانية، وإيقاف البوفيهات في المطاعم والفنادق، وتمديد أوقات العمل للمحلات في مراكز التسوق والمولات 24 ساعة خلال رمضان وعيد الفطر المبارك.

وتضمنت إعداد رسائل توعوية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، وإغلاق الحدائق الصغيرة وتحديد منافذ الدخول والخروج للحدائق الكبيرة المحاطة بأسوار، وتجهيز الطلبات مسبقاً أو من الحجز المسبق والتسليم وانتظار الطلبات الخارجية في السيارات.