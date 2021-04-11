60.4 مليار ريال حجم النشاط الزراعي بالمملكة في 2020

تسعى المملكة لزيادة الاكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية والمساعدة في تغطية سلاسل الإمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها.

ويأتي هذا لأجل مواصلة نموه وتعزيز دوره للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي بما يتماشى مع السياسة الزراعية للمملكة، و”رؤية المملكة 2030″.

ووصل حجم النشاط الزراعي في السعودية خلال العام الماضي 2020 نحو 60.4 مليار ريال، مقابل نحو 61.4 مليار ريال للعام السابق 2019.

يأتي هذا بالرغم من تراجع حجم نشاط القطاع الزراعي العام الماضي، إلا أنه سجل أداء أفضل من بعض القطاعات الرئيسة، وذلك ربما يعود إلى محدودية تأثير الجائحة، مقارنة ببقية القطاعات.

وكان النمو في القطاع خلال الربع الأخير من العام الماضي قد بلغ 3.6 في المائة على أساس سنوي، مسجلا أعلى نمو ربعي منذ 2014.

ويسهم القطاع الزراعي بنحو 4 في المائة من الناتج غير النفطي في 2020، وهي أعلى مساهمة منذ 2018.

يذكر أن النشاط الزراعي، يشمل جميع المنتجات النباتية وكذلك الحيوانية، التي تضم صيد السمك، إضافة إلى منتجات العسل.

وكان حجم نشاط قطاع الزراعي في السعودية قد بلغ خلال 2019 نحو 61.4 مليار ريال وبزيادة بلغت 800 مليون ريال عن العام الذي سبقه، حيث سجل القطاع حينها أعلى معدل نمو في خمسة أعوام.