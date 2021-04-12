شاهد التفاصيل: #وزارة_الدفاع تعلن موعد فتح باب القبول للوظائف العسكرية للجنسين

أعلنت وزارة الدفاع عن موعد فتح بوابة القبول للفترة القادمة للوظائف العسكرية (رجال ونساء) بتاريخ (1442/9/13هـ).

شروط التقديم (رجالية) :

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وأن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية وأن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة وأن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية.

مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص وأن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم وأن يكون لائقاً طبياً للخدمة العسكرية وأن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط التقديم (نسائية) :

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة وأن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها وأن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية وأن لا يقل سن المتقدمة عن (واحد وعشرين) عاماً ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة وأن يتناسب طول القامة مع وزنها ، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها وأن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة وأن لا تكون متزوجة من غير سعودي مع ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحه التنفيذية.

وسيتم التقديم من خلال الر ابط التالي:

https://tajnid.mod.gov.sa

اعتبارا من 1442/9/13هـ