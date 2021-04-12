وظائف_شاغرة في الخطوط السعودية للتموين

أعلنت شركة الخطوط السعودية للتموين بجدة عن توفر وظائف إدارية شاغرة لحملة البكالوريوس.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات والشروط التالية:

مهندس حلول SAP S/4HANA: بكالوريوس تخصص علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن 7 سنوات في تقنية المعلومات تشمل خبرة في تقنيات وحلول ساب.

أخصائي حلول Microsoft Dynamic & LS NAV: بكالوريوس تخصص علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تقنية المعلومات.

مساعد مدير حساب تقنية المعلومات IT Assistant Account Manager: بكالوريوس تخصص علوم حاسب أو ما يعادله وخبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تقنية المعلومات.

مبرمج أول Senior Programmer: بكالوريوس تخصص علوم حاسب أو ما يعادله

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال تقنية المعلومات تشمل خبرة في مجال البرمجة.

ومن ضمن الشروط العامة ان يكون المتقدم سعودي الجنسية مع القدرة على القراءة والكتابة والتحدث باللغة الإنجليزية وإجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وسيتم التقديم عبر الموقع الالكتروني للشركة.