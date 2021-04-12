منذ ديسمبر… إيران تسجل أعلى حصيلة وفيات بفيروس #كورونا

قالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الأحد 11 أبريل إنها سجلت 258 حالة وفاة بسبب كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في أعلى حصيلة يومية منذ أوائل ديسمبر.

وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 64490 في إيران، البلد الأكثر تضررا بالجائحة في الشرق الأوسط.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري للتلفزيون الرسمي إنه تم رصد 21063 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 2070141.

وقالت لاري “مع الأسف، توفي 258 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية بسبب الفيروس”.

وقال التلفزيون الرسمي إن هذه هي أعلى حصيلة يومية للوفيات في البلاد منذ العاشر من ديسمبر كانون الأول.

وحذر وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون، من وقوع المزيد من الوفيات الأسبوع المقبل إذا تقاعس الإيرانيون عن الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وأمس الأول السبت فرضت طهران العزل العام لمدة عشرة أيام في معظم أنحاء البلاد لكبح الموجة الرابعة من فيروس كورونا. وتغطي إجراءات العزل العام 23 إقليما من بين أقاليم البلاد البالغ عددها 31.

وبموجب هذه الإجراءات تغلق الشركات والمدارس والمسارح والمنشآت الرياضية أبوابها وتم حظر التجمعات خلال شهر رمضان الذي يبدأ يوم الأربعاء في إيران.