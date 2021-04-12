وظائف للجنسين في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية عن توفر 15 وظيفة شاغرة لحملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى وذلك للعمل في الرياض وجدة والأحساء.
وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق التالي:
أمين مخازن أول – جدة.
أخصائي توظيف ثالث – جدة.
عالم أبحاث أول – جدة .
عالم أبحاث – جدة .
أستاذ مساعد – تمريض العناية الحرجة – الاحساء.
استاذ مساعد – تمريض الأطفال – الاحساء.
استاذ مساعد – التمريض – الاحساء.
مخزن كميات – الاحساء.
محلل موارد بشرية ورواتب ثاني – الرياض.
مساعد إداري ثاني – جدة.
مشرف خدمات ترفيه الموظفين – جدة.
مساعد إداري ثالث – الاحساء.
أخصائي مزايا وتعويضات – الرياض.
مشرف التدقيق الداخلي – الرياض.
أخصائي الموارد البشرية – الرياض.
ومن ضمن الشروط العامة: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي / سعودية الجنسية.
وأن الوظائف تتطلب الخبرة مع ضرورة إجادة اللغة الإنجليزية حسب المستوى المطلوب
إجادة استخدام الحاسب الآلي.
وسيتم التقديم من خال الرابط التالي: