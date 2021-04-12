قائد الجيش الإسرائيلي: عملياتنا غير خافية على أعدائنا

أشار رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إلى وقوف بلاده وراء الهجمات الأخيرة على أهداف إيرانية في الأسابيع الماضية، قائلاً إن طهران تدرس بعناية كيفية الرد، وفق موقع “تايمز أوف إسرائيل”.

وقال كوخافي أمس الأحد: أعمال الجيش الإسرائيلي في جميع أنحاء الشرق الأوسط غير خافية عن أعين أعدائنا. إنهم يراقبوننا ويرون قدراتنا ويفكرون بعناية في خطواتهم التالية.

وجاءت تعليقات كوخافي بعد ساعات من تقارير عن إيران تعرض موقع إيران النووي في نطنز من مشاكل في شبكة توزيع الكهرباء، وبعد أيام من أنباء عن تفجير كوماندوز إسرائيلي لسفينة للحرس الثوري الإيراني في البحر الأحمر.