تراجع أسعار الذهب في السعودية.. وعيار 21 عند  183.24 ريال

انخفضت أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 12 أبريل 2021، مع تراجع أسعار المعدن النفيس عالميا.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في المملكة نحو 209.42 ريال (55.85 دولار)، مقابل، 210.49 ريال (56.21 دولار)، أمس.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولا في المملكة) نحو 183.24 ريال (48.87 دولار)، مقابل نحو 184.18 ريال (49.10 دولار)، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 157.07 ريال (41.88 دولار)، مقابل، 157.87 ريال (42.09 دولار)، مقابل، أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 122.16 ريال (32.58 دولار)، مقابل، 122.97 ريال (32.73 دولار)، أمس.