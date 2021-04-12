يورو 2020: شكوك حول استضافة روما للمباراة الافتتاحية

أكد وزير الصحة الإيطالي في مقابلة مع صحيفة لا ريبوبليكا المحلية، اليوم الإثنين، أنه من السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت روما ستستضيف المباراة الافتتاحية في بطولة أوروبا لكرة القدم 2020، وأنه سيتم بذل كل الجهود الممكنة للإبقاء على المباراة في روما.

طلب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” من 12 مدينة من المقرر أن تستضيف مباريات البطولة المؤجلة من العام الماضي، الكشف عن خططها الخاصة بعدد المشجعين الذين سيسمح بحضورهم مباريات البطولة.

وكان من المقرر إقامة البطولة في العام الماضي، لكنها تأجلت بسبب الأزمة الصحية العالمية، وأقيمت معظم منافسات اللعبة في أوروبا خلال أخر 12 شهراً دون جمهور.