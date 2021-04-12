‏لافروف: روسيا معنية بحل أزمة سد النهضة

أجرى الجانبان المصري الروسي، اليوم الاثنين، مباحثات ثنائية على مستوى وزيري الخارجية تناولت عدة ملفات أبرزها أزمة سد النهضة وعملية السلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي سيرجي لافروف بالقاهرة: “ناقشنا الدفع نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية بين البلدين، والقضية الفلسطينية والأهمية التي نوليها لمبادرة موسكو بشأن الرباعية الدولية”.

وأضاف أنه تم أيضا بحث قضية سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر والسودان من تأثيره على حصتهما من المياه، وأصبح مثار خلاف مع أديس أبابا فشلت جولات المفاوضات المختلفة في التوصل إلى حل.

وأضاف شكري أن “الجانب الروسي لدي تفهم حول أهمية قضية سد النهضة للشعب المصري”.

وأشار إلى أن “القاهرة تسعى للتنسيق مع الجانب الروسي باعتباره عضوا في مجلس الأمن مما يجعل دوره مؤثرا على المجتمع الدولي بشأن سد النهضة”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي إن بلاده تقف مع الحلول السلمية لجميع المشاكل في الشرق الأوسط.

وحرب لافروف بإقامة علاقات بين دول عربية وإسرائيل، وأشاد أيضا باستقرار الأوضاع في ليبيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي أن بلاده تؤمن بحق الشعب السوري في تحديد مصيره.

وأوضح أن الجانب الروسي لدي تفهم حول أهمية قضية سد النهضة للشعب المصري”.

وأكد ‏لافروف أن روسيا معنية بحل أزمة سد النهضة .

وشدد على أن مفاوضات سد النهضة يجب أن تضمن مصالح الدول المعنية