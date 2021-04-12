“لوموند”: الاتفاقية البحرية بين ليبيا وتركيا باطلة

كشف دبلوماسي فرنسي، أن الاتفاقية البحرية بين تركيا، وحكومة الوفاق السابقة في ليبيا، بلا قيمة قانونية إذا لم يصادق عليها مجلس النواب الليبي.

وتابع المصدر لصحيفة “لوموند” الفرنسية، أن البرلمان الليبي، لم يصادق على الوثيقة حتى الآن، وسيتعين تجاوزها إذا لم يتسن إلغاؤها، وفقاً لما نقله موقع “بوابة الوسط” الليبية.

ووقع رئيس حكومة الوفاق الليبية فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية التي أججت الأزمة في شرق البحر المتوسط، خاصةً بعد رفضها من اليونان التي اعتبرت أن الاتفاقية تزيل تماما بعض الجزر اليونانية من الخريطة، خاصةً كريت، وكارباثوس، ورودس، وكاستيلوريزو.