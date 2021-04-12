شاهد.. وزير التعليم يدشن الاستراتيجية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية

دشن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، اليوم الإثنين الاستراتيجية الخمسية والهوية الجديدة للجامعة السعودية الإلكترونية.

كما اطلع على عددٍ من المشاريع التي ستسهم في تعزيز المخرجات التعليمية وتحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة.

وكان في استقبال معاليه فور وصوله مقر الجامعة الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية.

واطلع على مسار انجازات الجامعة وجهودها في التعليم العالي والتعلم الرقمي خلال السنوات الماضية عبر 9 فروع في مدن المملكة والمبني على تسخير التقنية لتقديم تعليم نوعي عالي الجودة وبكفاءة ونقل وتوطين الابتكار والمعرفة بالتعاون مع جامعات وهيئات وأعضاء هيئة التدريس محلياً وعالمياً.

والتقى وزير التعليم بقيادات الجامعة، تبعه مشاهدة عرضاً للفصول الذكية التي تتيح لعضو هيئة التدريس تقديم محاضراته التفاعلية للطلبة بشكل مباشر في الفروع التسعة.

وتسعى هذه التجربة إلى تحسين العملية التعليمية والتوسع في مناطق المملكة.

ومن ثم زار وزير التعليم غرفة متابعة نظام ادارة التعلم واطلع على سير العمل وتوجه بصحبة رئيسة الجامعة لمكان تدشين الهوية الجديدة ومن ثم الاطلاع على الخطة الاستراتيجية والتي تمتد حتى العام 2025.

وتسعى لتحقيق 7 أهداف رئيسة لرؤية المملكة و37 هدفاً فرعياً في محاور الرؤية الثلاث.

ومن المتوقع أن تساهم في تحقيق 9 أهداف لوزارة التعليم و11 هدفاً لبرنامج تنمية القدرات البشرية و4 أهداف للخطة الوطنية للتحول الرقمي و 9 أهداف للتنمية المستدامة.

كما دشن معالي الوزير “آل الشيخ” معرض التوجهات العالمية في التعليم الالكتروني، والمقام باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والواقع المعزز والمحاكاة و “الجيروسكوب”.

من جانبه ثمنت الأستاذة الدكتورة ليلك الصفدي رئيسة الجامعة السعودية الإلكترونية زيارة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ للجامعة.

وقالت : تشرفنا بزيارة معاليه التي التقى من خلالها بقيادات الجامعة، واطلع على انجازات الجامعة، ومبادراتها في تسخير التقنية لتعزيز التفاعل ورفع كفاءة وفاعلية التعليم.

وأضافت : كما أطلق معاليه معرض التوجهات العالمية في التعليم الالكتروني لتكون منصة لنقل المستجدات في تقنيات التعليم وضمن جدول الزيارة اطلع على أداء مؤسسات التعليم العالي في التعليم عن بعد واطلق خطة الجامعة الاستراتيجية الخمسية ودشن هوية الجامعة الجديدة.

وتابعت: يطيب لي نيابة عن كل الزملاء أن أقدم الشكر لمعاليه على تشرفينا اليوم، وبلا شك فإن زيارة معالي الوزير أسست لانطلاقة جديدة ومتوثبة للجامعة.

وستساهم في رفع سقف الطموح في الجامعة وحافز للمساهمة في تحقيق ريادة المملكة في التعليم الرقمي والتنمية الوطنية الشاملة من خلال تمكين رأس المال البشري، وتجويد المخرجات التعليمية.

واختتمت الدكتورة ليلك الصفدي تصريحها بأن الإنجاز في المستقبل القريب سيكون على قدر الطموح والثقة ومتماشياً مع مستهدفات الرؤية العظيمة التي أعلن عنها وأطلقها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله.