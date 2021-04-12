عاجل.. خادم الحرمين في كلمة بمناسبة #رمضان: جهود #السعودية الكبيرة نجحت في التصدي لكورونا

وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، كلمة للأمة الإسلامة بمناسبة حلول شهر رمضان.

وقال:أسأل الله أن يكون الشهر المبارك خير للمسلمين والعالم.. يحل علينا شهر #رمضان والعالم يعاني من جائحة #كورونا..

وأضاف: “نشكر الله على الجهود العلمية باكتشاف اللقاحات للوقاية من الوباء.. الجهود الكبيرة التي قامت بها #المملكة نجحت في التصدي للجائحة”.

وتابع: ” نأمل من الجميع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والمبادرة بأخذ اللقاحات. نعتز بإجراءات #المملكة والتقنيات الحديثة المتخذة لسلامة قاصدي الحرمين الشريفين”.

وقال: “#المملكة تدعو المسلمين لنبذ الخلافات والفرقة وتحكيم لغة العقل.. نشكر جنودنا المرابطين في الحدود من منسوبي القطاعات العسكرية”.