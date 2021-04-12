مع دخول #رمضان.. #الكويت بلا بيض

تعاني دولة الكويت من نقص حاد في “البيض” واتجاه داخلي لاستيراده، مع دخول شهر رمضان المبارك.

وقال الكاتب الصحفي الكويتي أحمد الجار الله: “الكويت تمر بحالة نقص في البيض البلد مافيها بيض اليوم نقص في البيض وبعد شويه أيام نقص في السكر وكل يوم سنشهد نقص في احتياجاتنا كله يهون الا أن نصل للاحتياج المالي وطبعآ الحكومة ستقول كله من مجلس الأمة والمجلس يقول كله من الحكومة وبين حانا ومانا ضيعنا لحانا”.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«جريدة الراي الكويتية» أن «عدداً كبيراً من مزارع الدواجن في الكويت توقفت عن إنتاج البيض أخيراً، بسبب انتشار أنفلونزا الطيور، وإعدام كميات كبيرة منها»، مبينة أن «إنتاج المزارع من البيض تراجع من نحو 2.7 مليون بيضة يومياً إلى حوالي 700 ألف فقط، بما يعني خسارة نحو ثلاثة أرباع الكمية المعروضة من البيض المحلي».

وأوضحت المصادر أن «الاستهلاك المحلي اليومي من البيض يصل إلى نحو 72 ألف كرتون (2.160 مليون بيضة) يومياً خلال هذه الفترة».