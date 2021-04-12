الموارد البشرية تستعرض مع منصات التبرع أبرز المشروعات الموسمية لشهر #رمضان

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم, اجتماعاً مع ممثلي منصات التبرع الوطنية الرسمية وهي المنصة الوطنية للتبرعات “تبرع” التابعة للوزارة، ومنصة “شفاء” المتخصصة في المجال الصحي التابعة لوزارة الصحة، ومنصة “جود” التابعة لوزارة الإسكان، ومنصة “وقفي” التابعة لهيئة الأوقاف، ومنصة “إحسان” التابعة لهيئة البيانات والذكاء الاصطناعي, بحضور وكيل الوزارة لتنمية المجتمع أحمد الماجد.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون في عدد من المسارات التنظيمية والفنية والتسويقية والتقنية التي تسهل حصد التبرعات، بهدف بناء منظومة شراكات إستراتيجية فعالة بين الجهات المالكة والمشرفة على هذه المنصات للتكامل فيما بينها وتوحيد المساعي والجهود في الأعمال التنموية والخيرية الإنسانية التي تعكس صور التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع ورفع إسهام القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي للمملكة العربية السعودية.

وتضمن الاجتماع عرض أبرز المشروعات الموسمية لشهر رمضان المبارك التي سوف تقدمها المنصة الوطنية للتبرعات من تأمين الاحتياج الغذائي للعديد من الأسر المستفيدة لإفطار وسحور رمضان، وكفالة المعتمرين، وإفطار عابري السبيل والمحتاجين، وتقديم زكاة الفطر في جميع مناطق المملكة بطريقة موثوقة وشفافة تضمن وصول التبرعات لمستحقيها.

واختتم الاجتماع بالاتفاق على عدد من التوصيات كتأسيس لجنة تنسيقية مشتركة تجمع هذه المنصات الوطنية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ينبثق منها عدد من المشروعات والمبادرات التي تخدم الأعمال الخيرية.