مفاجأة .. تقارير أمريكية: خطر انتقال #كورونا “عبر لمس الأسطح” نادر للغاية

أكدت العديد من المراكز الأميركية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها،أن خطر انتقال فيروس كورونا “عبر لمس الأسطح” نادر للغاية.

و أعلنت المراكز أن احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا “عن طريق لمس سطح ما” هو أقل من نسبة (واحد من عشرة آلاف) وهي نسبة ضئيلة جدا.

و خلال العام الماضي تأكد العلماء من انتقال الفيروس بشكل رئيسي من خلال الرذاذ في الهواء، مما يسمح بدخوله المجرى التنفسي، أما اللمس فلا يعتبر سببا للعدوى.