عاجل.. الصحة تعلن أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة

أعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، أوقات عمل مراكز الرعاية الصحية الأولية في مناطق المملكة خلال شهر رمضان المبارك ١٤٤٢هـ. ولمعرفة المراكز الصحية الممتدة عبر الرابط التالي.

تقدم المراكز الصحية المناوبة خدماتها للحالات المرضية العاجلة، التي لا تستوجب الذهاب إلى المستشفى. أما الحالات التي تعاني أعراض الأمراض التنفسية، والمصاحبة بارتفاع درجة الحرارة، فيتم تقديم الخدمات لها عن طريق عيادات (تطمن).

أوقات عمل المراكز الصحية المناوبة:

تبدأ ساعات العمل في المراكز المناوبة 16 ساعة، والمناوبة ٢٤ ساعة من بعد الساعة الرابعة مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت؛ حيث يبدأ العمل من الساعة ٨ صباحًا.