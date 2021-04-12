رئيس جامعة شقراء يصدر قرارًا بترقية عدد من منسوبي الجامعة إلى المراتب الثالثة والرابعة والخامسة

أصدر رئيس جامعة شقراء الأستاذ الدكتور علي بن محمد السيف، اليوم الاثنين الموافق 30/8/1442هـ، قرارًا بترقية 18 من منسوبي الجامعة إلى المراتب الثالثة والرابعة والخامسة، حيث هنأ “السيف” المشمولين بالقرار بمناسبة الترقية الجديدة داعيًا الله جل وعلا أن يوفقهم لما فيه الخير لوطنهم وجامعتهم.

حيث شمل القرار الصادر اليوم ترقية كل من: موضى عبيد زياد العتيبي، وحمد ضيف الله بن مسفر العتيبي، وإبراهيم طليحان بن حمود العتيبي، وعبد الله إبراهيم صالح الدحيم، وعبد الرحمن سلمان بن بخيت العتيبي، وحصه حمد عبد الرحمن الزمامي، وخالد محمد سعد اليحياء، مزنه بنت عبد الله بن عابد العتيبي، وحاتم محمد بن إبراهيم اليحي، وعبد الله ماطر عبد الله العتيبي، وعبد الحكيم عبد الله بن هلال السيحاني، وعلي عطاالله بن سعد القحطانى، وشقير محمد بن غضيان العتيبي، وماجد عبدالله محمد الفضل إلى المرتبة الخامسة.

كما تمت ترقية كل من: ضواحي صايل بن علي السيحاني، وسعود حبيليص بن عويض العتيبي، وهلا محمد إبراهيم العتاني، إلى المرتبة الرابعة، فيما تمت ترقية رياض عبد الخالق بن عبد المحسن محمد، إلى المرتبة الثالثة.