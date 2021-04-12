«هستريا الحوثي» اختطاف لأئمة مساجد وفنانات

في حملة أشبه بالهستريا الأمنية، أقدمت ميلشيا الحوثي على حملة واسعة بين توقيق واختطاف شخصيات يمنية بين أئمة مساجد وسياسيين، كما طالت أيضا فنانات يمنيات.

وفي التفاصيل التي نشرتها وسائل إعلام محلية، فقد أقدمت مليشيا الحوثي على اعتقال عبدالباسط الحميدي.

وكان الحميدي قد قام بالدفاع عن أبي البشر آدم عليه السلام الذي تعرض للإساءة من قبل قيادات مليشيا الحوثي، وانتقامًا منه على دفاعه عن آدم تم إيقاف خطيب جامع البر عبدالباسط الحميدي.

وكان خطيب جامع البر في إب عبدالباسط الحميدي قد انتقد خطيب حوثي وصف النبي آدم بأنه أحمق وأنه لم يكن واعياً ولا فاهماً خلال خطبته بأحد مساجد المدينة.

وقال الناشط الشبابي المهتم بقضايا إب إبراهيم عسقين، إن الخطيب الحميدي، تلقى اتصالات من قيادات حوثية بصنعاء ووعدوه بتأديب الخطيب الحوثي.

وأضاف عسقين أن ما حدث عكس ذلك، حيث جاء القرار بإيقاف الحميدي من الخطابة وتكليف آخر بدلا عنه كان قد تم إيقافه قبل سنة.

كما نشر حساب هيئة المشاهير نبأ اختطاف ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للفنانة اليمنية انتصار الحمادي، أثناء توجهها لتصوير مسلسل رمضاني.

وفي سلسلة الاختطاف أيضا أقدمت مليشيا الحوثي على المواطن اليمني عبدالباري الكتف، حيث تعرض للاختطاف من قبل المليشيا ، وتم إخفاؤه قسرياً في سجون عصابة إيران.