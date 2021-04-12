أحمدي نجاد: أنا رائد التغيير وأرحب بالغزو الأمريكي بعد وفاة خامنئي

رحب الرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد، بالغزو الأميركي لإيران.

ويعتقد نجاد أن النظام الإيراني سينهار مع وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي، بحسب ما نقله مستشار نجاد عنه، وأنه سيكون رائدا للتغيير السياسي في مرحلة ما بعد خامنئي.

وفي التفاصيل فقد نقل عبد الرضا دواري، المستشار السابق لأحمدي نجاد، أنه يعتقد أن النظام الإيراني سينهار، مع وفاة المرشد الإيراني علي خامنئي.

وأضاف في مقابلة نشرت على موقع «عصر إيران»، أن أحد الأخبار التي يتم متابعتها دائما في الدوائر الخاصة للسيد أحمدي نجاد، هي الحالة الصحية للمرشد الأعلى الإيراني.

وأوضح دواري أن أحمدي نجاد يرحب بالغزو الأميركي لإيران، منوها أن نجاد قال :” إذا كانت الهجمات الأميركية ستدمر البنية التحتية، أي أنها ستقطع المياه والكهرباء، فستكون هذه نقطة الانطلاق لانهيار النظام في إيران”.

كما أشار مستشار نجاد أن أحمدي نجاد يأمل أنه في حال انهيار النظام الإيراني، بدعم من بعض الدول الأجنبية، فإنه سيصبح رائد التغيير السياسي في البلاد، بحسب وصفه.