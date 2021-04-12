«ظهور طفرات جديدة وانهيار معنوى»..وزير الصحة التركي: نعيش أسوأ أيامنا بسبب كورونا

قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن بلاده تعيش الأيام الأصعب منذ ظهور جائحة فيروس كورونا.

وأكد قوجة في تصريحات صحفية أن عناصر سلبية عدة اجتمعت لتجعل المرحلة الراهنة صعبة للغاية، وهي الإرهاق العام الذي نشعر به بسبب ضبابية الأفق.

أضاف أن الانهيار المعنوي العام الناتج عن الجائحة المزمنة، وظهور طفرات جديدة تنتشر بسرعة أكبر يعتبران سببان رئيسيان في الأزمة .

وأوضح أن الحديث يدور في المقام الأول عن الطفرة “البريطانية” (85% من الحالات)، لكن هناك طفرات أخرى تم كشفها في البلاد، بما فيها النسخة “البرازيلية” من فيروس كورونا التي تم كشفها لدى 166 شخصا.

يذكر أن تركيا كانت قد سجلت الخميس الماضي رقما قياسيا بالإصابات اليومية، وذلك للمرة الأولى منذ بداية الجائحة.

وسجلت الصحة التركية حينها 55941 إصابة، و258 وفاة يوميا.

كما بلغت حصيلة الوفيات جراء الفيروس منذ بداية العام الماضي 33201، وإجمالي الإصابات 3689866 حالة.