وزير الإعلام اليمني: اختطاف الحوثي للفنانات جريمة نكراء

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اختطاف الفنانة انتصار الحمادي على يد مليشيا الحوثي، ووصفه بالجريمة النكراء.

وقال الإرياني في سلسلة تدوينات له على حسابه في تويتر:” ندين ونستنكر باشد العبارات جريمة قيام مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باختطاف الفنانة انتصار الحمادي واثنتين من رفيقاتها “ياسمين الناشرى، ويسرى” أثناء توجهها لتصوير مسلسل رمضاني، وإخفائهن قسريا في أحد معتقلاتها الخاصة في العاصمة المختطفة صنعاء منذ شهر دون توجيه أي تهم.

وأضاف وزير الإعلام اليمني أن الجريمة النكراء التي تأتي بعد إعلان مليشيا الحوثي الإرهابية مصرع أحد قياداتها المشمولة بعقوبات دولية المدعو (سلطان زابن)، تؤكد أن جرائم الاختطاف التي ترتكبها المليشيا بحق النساء في مناطق سيطرتها ليست سلوكا فرديا، وإنما نهج تقف خلفه وتديره شبكات منظمة للتنكيل بالنساء اليمنيات.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الدولي والأمريكي لليمن ومنظمات حماية المرأة بإدانة الجريمة بوضوح، والضغط على مليشيا الحوثي الإرهابية لإطلاق المختطفات فورا، ووقف حملات استهداف النساء وابتزازهن، وإطلاق كافة المغيبات في معتقلاتها السرية دون قيد أو شرط.