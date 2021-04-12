جندي إسرائيلي يضرم النار في نفسه.. ونتنياهو يكشف السبب

أقدم جندي إسرائيلي من لواء “غولاني” على إضرام النار في نفسه نتيجة مرض نفسي.

وكان الجندي الإسرائيلي قد شارك في عملية “الجرف الصامد” التي شنها الجيش الإسرائيلي عام 2014 على قطاع غزة.

من جانبه علق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على حادثة الجندي خلال اجتماع الكابينت، قائلا: “شهدنا حادثة مروعة، إيتسيك ساديان جندي من لواء غولاني في جيش الدفاع الإسرائيلي من عملية الجرف الصامد، أضرم النار في نفسه نتيجة لوعكة نفسية كبيرة”.

وأضاف أنه لسوء الحظ، أعلم أنه ليس الوحيد بين جنودنا الذي يعاني مثل هذه المحنة.