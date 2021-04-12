بعد سلطنة عمان.. دولة عربية أخرى تعلن الأربعاء أول رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية أن غرة شهر رمضان المبارك لعام 1442 هـ، سيكون يوم الأربعاء 14 أبريل.

وأضافت الوزارة في بيان لها : “تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان المعظم لعام 1442 هـ، بعد مغرب يوم الاثنين 29 شعبان 1442هـ، الموافق 12 أبريل 2021”.

وتابعت: “اتصلت بجميع مندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته”.

يذكر أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بسلطنة عمان كانت قد أعلنت عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء أمس الاثنين 12 أبريل 2021، وأن يوم الأربعاء 14 أبريل 2021 هو غرة رمضان.