هل سيتحول إلى فلويد.. بايدن يسارع بالتعليق على مقتل أمريكي من أصل إفريقي

سارع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى التعليق على مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي في إحدى ضواحي مينيابوليس.

ودعا بايدن إلى التهدئة في أعقاب قتل الشرطة مواطنا من أصل إفريقي،ما أشعل احتجاجات عنيفة استخدمت فيها الشرطة الرصاص المطاطي والغاز.

وأكد بايدن في تصريحات صحفية أنه تحدث مع حاكم ولاية مينيسوتا والسلطات المحلية في مركز بروكلين بولاية مينيسوتا حول إطلاق النار على المواطن دونت رايت البالغ من العمر 20 عاما، لكنه لم يتحدث بعد إلى عائلة رايت.

وتابع قائلا: أعتقد أنه يتعين علينا أن ننتظر ونرى ما سيظهره التحقيق بأكمله.. هل ما حصل كان حادثا، هل كان متعمدا.. لا يزال يتعين تحديد ذلك من خلال تحقيق شامل”؟

يذكر أن تعليقات بايدن جاءت بعد وقت قصير من إعلان تيم غانون قائد الشرطة في مركز بروكلين، أن الضابط الذي أطلق النار على رايت كان ينوي استخدام صاعقا كهربائيا، لكنه استخدم مسدسه عن طريق الخطأ وأطلق النار منه على رايت، الذي فارق الحياة.

وتعيدواقعة رايت إلى الأذهان حادثة جورج فلويد من الأصول الأفريقية، والذي كان مقتله على يد أحد الشرطة، سببا كبيرا في خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية الماضية.