بعد استهداف منشأة نطنز.. اجتماع أميركي إسرائيلي لقادة الأمن القومي بشأن إيران

نقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين أن كبار مسؤولي الأمن القومي من الولايات المتحدة وإسرائيل سيعقدون الثلاثاء جولة ثانية من المحادثات الاستراتيجية بشأن طهران.

وبحسب الموقع تأتي المحادثات بعد يومين من انفجار نطنز المتهمة إسرائيل بتنفيذه، وقبل يوم واحد من استئناف الولايات المتحدة المحادثات النووية غير المباشرة في فيينا بشأن العودة إلى الاتفاق النووي لعام .

وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أنه من المتوقع أن تركز هذه الجولة على أنشطة إيران الإقليمية في سوريا ولبنان والعراق واليمن.

ومن المتوقع أيضا مناقشة محادثات فيينا، فضلا عن الهجمات الأخيرة على السفن الإيرانية والإسرائيلية في البحر الأحمر والخليج العربي.

ويقود الحوار الاستراتيجي مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ونظيره الإسرائيلي مائير بن شبات، بمشاركة مسؤولين من مختلف وكالات الأمن القومي والاستخبارات وسيتم عقده عبر الفيديو.

يذكر أن الجولة الأولى من المحادثات الشهر الماضي كانت قد ركزت على المعلومات الاستخباراتية المحيطة ببرنامج إيران النووي.