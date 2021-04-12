اليوم.. أول جلسة بمحكمة الوزراء الكويتية لرئيس الوزراء السابق ووزير الدفاع

نقلت وسائل إعلام كويتية عن مصادر مطلعة أن محكمة الوزراء اليوم الثلاثاء، ستشهد أول جلسة محاكمة في قضية “صندوق الجيش”، والتي يتهم فيها رئيس الوزراء السابق الشيخ جابر المبارك ووزير الدفاع والداخلية السابق الشيخ خالد الجراح.

وبحسب المصادر فإن دفاع المتهمين سيتقدم بطلب رفع منع السفر عن المبارك، الذي كان قد قررته لجنة التحقيق في البلاغ.

كما سيتم التقدم بطلب إخلاء سبيل الجراح وآخرين محجوزين منذ شهر بالسجن المركزي.

ونوّه المصدر أن لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء هي التي أحالت البلاغ إلى محكمة الوزراء ورفضت حفظه، وطالبت بمعاقبة المتهمين وفقا للقانون ومواد الاتهام، حيث رأت أن هناك شبهة فساد، من خلال مناقصة تقدر بمئات الملايين.