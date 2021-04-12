للراغبين في أداء “عمرة رمضان”.. الكويت تحدد هذه الشروط لمواطنيها

طالبت وزارة الأوقاف الكويتية الراغبين بأداء العمرة خلال شهر رمضان باتباع تعليمات السلطات السعودية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا.

وبحسب ما ذكرته وسائل إعلام محلية فإن الوزارة بانتظار قرارات السلطات السعودية فيما يخص موسم الحج هذا العام، خاصة أعداد الحجاج من خارج المملكة.

وكانت وزارة الحج والعمرة في المملكة قد أعلنت في وقت سابق أن تصاريح العمرة ستُمنح لكل شخص محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوما بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح، أو محصن متعافٍ من الإصابة.

وأضافت أن السلطات ستعتمد على تطبيق هاتفي للتأكد من صحة المعلومات، منوهة أن حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة سيكون من خلال تطبيقَيْن أيضًا.