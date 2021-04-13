مسؤول مصري: الشركة المالكة للسفينة الجانحة تماطل في التعويضات

كشف الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه من المتوقع الانتهاء من التحقيقات في جنوح السفينة البنمية بحلول يوم الخميس المقبل.

وأضاف ربيع في تصريحات متلفزة أن قناة السويس تضررت بصورة بالغة من أزمة السفينة الجانحة، قائلا: “معندناش غلط خالص”.

وأوضح أن الشركة المالكة للسفينة الجانحة تفاصل في المبالغ المطلوبة كتعويض عن الضرر الواقع على قناة السويس نتيجة الحادث.

وتابع قائلا : الشركة تفاصل في 90% من المبلغ المطلوب: ” مش عاوزين يدفعوا حاجة”،بحسبقوله.

وأشار إلى أنه تم الحجز رسميا على السفينة الجانحة أمس الاثنين، نافيا التزام القناة بدفع أية تعويضات للسفن المتضررة من الأزمة.