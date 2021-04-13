بعثة أمنية سودانية تزور إسرائيل قريباً

قال موقع i24 نيوز الإسرائيلي، إن اتصالات ومفاوضات مكثفة بين تل أبيب والخرطوم، لتنظيم زيارة لبعثة أمنية من السودان إلى إسرائيل في الفترة المقبلة.

ونقل الموقع عن هيئة البث الرسمية “كان” الإسرائيلية، أن مصادقة الحكومة السودانية الانتقالية في الأسبوع الماضي، على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل منذ 1958، سيلغيها إلغاء نهائي للقانون في جلسة مشتركة لمجلس السيادة والحكومة السودانية.

في يناير الأخير زارت بعثة إسرائيلية برئاسة وزير الاستخبارات ايلي كوهين، ومسؤولين آخرين في وزارة الاستخبارات ومجلس الأمن القومي، السودان، واجتمعت مع مسؤولين سودانيين من بينهم رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان.