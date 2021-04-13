ارتفاع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” عند 63.65 دولار للبرميل

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء في ظل التوترات في الشرق الأوسط، ومع ترقب بيانات المخزونات الأمريكية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو بنسبة 0.5% أو بقيمة 37 سنتًا إلى 63.65 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:45 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة، بعدما سجلت عند تسوية الإثنين مستوى 63.28 دولار.

كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم مايو 0.45% أو 33 سنتًا عند 60.03 دولار للبرميل، بعدما قلصت مكاسبها عند تسوية الأمس لتصل إلى 59.70 دولار.

ومن المقرر أن يصدر في وقت لاحق اليوم تقديرات معهد البترول الأمريكي حول مخزونات النفط، على أن تصدر البيانات الرسمية غدًا الأربعاء من إدارة معلومات الطاقة