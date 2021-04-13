فلكية جدة: «هلال رمضان» يزين السماء الليلة

قال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة أن هلال شهر رمضان المبارك سيزين الأفق الغربي بعد غروب شمس اليوم الثلاثاء 01 رمضان 1442 ( 13 أبريل 2021 ) والانتقال نحو بداية الليل وستكون رؤيته سهلة بالعين المجردة.

القمر سيكون ابتعد عن وهج شمس الغروب وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بالليلة الماضية، وسيلاحظ الراصد أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر مضاء بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وكان القمر وصل منزلة الاقتران صبيحة يوم الاثنين 12 أبريل عند الساعة 05:31 صباحاً بتوقيت السعودية (02:31 صباحاً بتوقيت غرينتش) منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانية جديدة.

يوماً بعد يوم سوف تزداد إضاءة قرص القمر وهو في طريقة نحو مرحلة التربيع الأول ، وسوف يكون دليلا لتحديد موقع الكواكب المرئية في ليالي رمضان وهي المريخ والمشتري وزحل إلى جانب عدة نجوم براقة.

جدير بالذكر أن رؤيتنا للقمر يتجه نحو الغرب كل يوم هي نتيجة لدوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب اثناء دورانه حول الأرض.