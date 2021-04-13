200 ألف طالب وطالبة يؤدون اختباراتهم “عن بُعد” بتعليم عسير

يؤدي أكثر من 200 ألف طالب وطالبة بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني “عن بعد” للعام الدراسي الجاري.

وأوضح مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني، أن الإدارة والمدارس التابعة لها أعدت خطة متكاملة لأعمال الاختبارات عن بعد بمشاركة الإدارات ذات العلاقة ومكاتب التعليم وقادة وقائدات المدارس تضمنت دعم الميدان التعليمي بـ 800 مشرف ومشرفة للوقوف على سير الاختبارات في أكثر من 1300 مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية تحتضن أكثر من 200 ألف طالب وطالبة.

لافتا إلى أنه تم تفعيل الهاتف الاستشاري من قبل وحدة الخدمات الإرشادية ومتابعة الحالات الفردية والخطط المقدمة للطلاب والطالبات.

إضافة إلى إنشاء مركز إلكتروني لدعم الاختبارات ومعالجة الجوانب التقنية المتعلقة بها عطفا على المراكز داخل المدارس لدعم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم.

مشيرا إلى عدد الطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم لهذا العام 16912 طالبا وطالبة يدرسون في الصف الثالث الثانوي.

وأضاف الجوني: أن وعي الأسر وتجربتها الثرية في دعم أبنائها في عمليات التعليم عن بعد من شأنه الإسهام المباشر في نجاح الاختبارات النهائية لاسيما وأنها استكمال لسلسة من أعمال التقويم والتكليفات.