إغلاق 262 منشأةً وضبط 1200 مخالفة في عسير

أغلقت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها 262 منشأةً وضبطت 1200 مخالفة خلال عمل الفرق الرقابية الـ 7 أيام الماضية.

وأكدت الأمانة أن الحملة المكثفة على المنشآت التجارية والمطاعم ستتواصل حتى نهاية شهر رمضان المبارك، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل مايُقدم للمستهلك ونظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

من جهته أشار مدير إدارة الرقابة بأمانة المنطقة الدكتور محمد العاوي إلى أن الجولات الرقابية التي نفذت خلال أسبوع وصلت إلى 6662 جولةً رقابيةً في فترات صباحية ومسائية، ضبطت خلالها 1200 مخالفةً وأغلق على إثرها 262 منشأةً مخالفة، موضحًا أن المخالفات تنوعت بين سوء النظافة العامة ونظافة العاملين وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية، وعدم التقيد باللباس الموحد وسوء الحفظ والتخزين إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية ومنها عدم توفير المعقمات وتطبيق التباعد والسماح بالدخول دون تطبيق”توكلنا” وغيرها من المخالفات التي استوجبت تطبيق الغرامات والإغلاقات مباشرةً.