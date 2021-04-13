بمشاركة نخبة من الأطباء العالميين والمحليين.. تنظيم المؤتمر الأول لتصوير القلب المتقدم

نظم مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة المؤتمر الإفتراضي الأول لتصوير القلب المتقدم خلال الفترة من 20 إلى 21 شعبان 1442هـ الموافق من 2 إلى 3 أبريل 2021م.

وأوضحت إستشارية القلب بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتورة سمية الهلالي أن المؤتمر حظي بمشاركة نخبة من أطباء القلب العالميين والمحليين من مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة ومستشفيات المملكة الأخرى المتخصصين في التصوير المتقدم للقلب.

وتم خلال المؤتمر مناقشة أحدث ما توصل إليه العلم الحديث في تشخيص القلب المتقدم لتحقيق الدقة التشخيصية لكافة أمراض القلب.