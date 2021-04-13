2,022 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الإمارات

أعلنت الإمارات إجراء 266,023 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 2,022 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 487,697 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 4 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الإمارات 1,537 حالة.

وأعلنت الوزارة شفاء 1,731 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيها التام من أعراضه بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 471,906 حالات.