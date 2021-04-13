السودان يسلم إثيوبيا 61 أسيرا

أعلن الجيش السوداني، اليوم الثلاثاء، أنه سلم الحكومة الاثيوبية 61 أسيرا من منتسبي الجيش الإثيوبي وقواته المختلفة.

وقال الإعلام العسكري السوداني في بيان صحفي إن عمليات التسليم تمت في معبر القلابات الحدودي أمس الإثنين.

وأضاف أن التسليم تم مباشرة وبحضور ممثلين من الجانبين.

ونقل البيان عن الأسرى قولهم إنهم تلقوا المعاملة الإنسانية اللائقة طيلة فترة أسرهم وتقدموا بالشكر للقوات المسلحة السودانية، بحسب البيان نفسه.

ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره البيان السوداني.

ويرجح أن يكون هؤلاء تم أسرهم خلال الاشتباكات التي تشهدها الحدود السودانية الإثيوبية منذ مطلع العام الجاري.