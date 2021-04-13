عمري 16 عاماً هل أستطيع أخذ اللقاح؟ الصحة تجيب

أوضحت وزارة الصحة، أنه يتم حالياً إعطاء اللقاح المضاد لفيروس كورونا لمن بلغ سن الـ 18 سنة فما فوق فقط.

جاء ذلك في رد من وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي “الصحة 937″، على سؤال مغرد قال فيه: ”السلام عليكم عمري ١٦ عاماً هل أستطيع أخذ اللقاح؟

وردت الصحة بقولها: “وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباحك صحة، نشكر ونقدر لك حرصك على تلقي اللقاح, ونفيدكم بأنه حالياً يتم إعطاء من بلغ سن الـ 18 فما فوق فقط”.

وبالأمس أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (842) حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

كما أعلنت عن تعافي (706) حالات، كما تم تسجيل (11) وفاة جديدة.