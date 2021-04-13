بعد حظرها بسبب الترجمة.. “يورونيوز”: القرار جاء مفاجئا من سلطات بيلاروس

قالت شبكة يورونيوز التليفزيونية الأوروبية إنها فوجئت بحظرها في بيلاروس، مشيرة في بيان إلى أنها لم تتلق إخطارا مسبقا بهذه الخطوة.

وقال متحدث باسم يورونيوز في وقت متأخر أمس الاثنين: “نأسف بشدة للقرار الذي تم اتخاذه بتعليق بث يورونيوز في بيلاروس اعتبارا من اليوم”.

وأضاف المتحدث: “لم يتم إخطارنا بهذا القرار ولا بأسبابه وعلمنا به صباح اليوم عبر الصحافة”

وأوضح: “تقدر يورونيوز حرية الصحافة، وسوف تبذل قصارى جهدها لضمان وصول جمهورها في بيلاروس مرة أخرى قريبا، عبر شاشة التليفزيون، إلى صحافة يورونيوز المميزة المحايدة والجيدة.

وأشار المتحدث إلى أنه “في غضون ذلك، سيتمكن هذا الجمهور من متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية”.

وأعلنت وزارة الإعلام في مينسك أمس الاثنين، إنه تم حظر يورونيوز، في أحدث حملة إجراءات صارمة ضد وسائل الإعلام المستقلة، في البلاد.

وأضافت أنه لم يتم تمديد تصريح البث للقناة الإخبارية التي تعمل على مدار 24 ساعة، ومقرها ليون.

وبحسب تقارير إعلامية، بررت الوزارة القرار بأن المحطة تبث إعلانات باللغة الإنجليزية بدلا من ترجمتها إلى الروسية أو البيلاروسية بالشكل المطلوب.

وحصلت قناة بوبيدا الروسية، التي يعني اسمها “النصر” على ترخيص وسوف تحل محل يورونيوز.

وسوف تعرض بوبيدا أفلاما عن الحرب العالمية الثانية.

ومنذ بدأت الاحتجاجات الجماهيرية ضد رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، منذ أكثر من ستة أشهر، اتخذت السلطات إجراءات متكررة لتكميم وسائل الإعلام.

ويحكم لوكاشينكو بيلاروس منذ فترة طويلة.

وتم اعتقال صحفيين والحكم عليهم بالسجن في محاولة لقمع المصادر المستقلة للأنباء.