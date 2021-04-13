تركيا تعتقل 84 من الجيش والشرطة بسبب اتصالات عبر هواتف عمومية

أوقفت السلطات التركية، الثلاثاء، 84 عنصرا من الجيش والشرطة، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن.

ووفق الموقع الإلكتروني لصحيفة “جمهورييت” التركية المعارضة، الثلاثاء، فإن قرارات الاعتقال صادرة عن النيابة العامة بمدينة إزمير عاصمة ولاية تحمل الاسم نفسه، غربي البلاد، وشملت 49 ولاية.

وأضاف الموقع أن قرارات الاعتقال شملت 84 من بينهم 64 عنصرًا بالجيش، و20 من الشرطة.ومن بين من عناصر الجيش الـ64 المعتقلين 29 بالقوات البرية، و7 من القوات الجوية، و4 من القوات البحرية، و14 من القيادة العامة لقوات الدرك، إلى جانب 10 طلاب سبق فصلهم من قبل من إحدى الأكاديميات العسكرية عقب مسرحية الانقلاب.وتنوعت رتبهم بين 3 نقباء، و6 ملازمين، و7 ملازم أول، و34 ضابط صف، و4 رقباء متخصصين، و10 طلاب مدرسة عسكرية تم فصلهم بعد محاولة الانقلاب، وعلم أنه تم إصدار أمر اعتقال بحق المتهمين. أما عناصر الشرطة الـ20، فمن بينهم 14 لا زالوا على رأس عملهم.وقالت النيابة التركية في لائحة الاتهام إن المعتقلين أجروا اتصالات مع مسؤولين في حركة غولن عبر الهواتف العمومية بالجيش.

وتعتبر السلطات في تركيا الاتصال أو تلقي اتصال عن طريق الهواتف العمومية خلال الفترة التي سبقت محاولة الانقلاب في 2016 دليلا على انتماء ذلك الشخص لجماعة غولن.