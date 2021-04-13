أمانة جدة ترصد موقعا لتصنيع العرق المسكر في البغدادية

تمكنت أمانة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرصد ومعالجة الظواهر السلبية وبمشاركة الجهات الأمنية، من رصد ومداهمة موقع لتصنيع العرق المسكر بمنزل شعبي في حي البغدادية الشرقية، وذلك خلال جولات الرقابة الميدانية في نطاق بلدية البلد.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس، أن الموقع جرى الاستدلال عليه خلال جولات الرقابة الميدانية وأثناء تتبع سيارات نقل البضائع التي تستغل البيوت الشعبية لتخزين المواد الغذائية، مُبينًا أن المراقبين استوقفوا عمالة من جنسيات آسيوية أثناء عملية تحميل بجوار أحد المنازل وذلك للتأكد من نظامية أعمالهم، وعند التحقق من حمولة المركبة من نوع “فان” وبفحص المواد التي تقلها اتضح بأنها محملة بكميات من “العرق المسكر” معبأة في كراتين أحد المنتجات الغذائية.

وأشار “الدقس” إلى أن الأمانة شكلت على الفور فريقاً رقابياً بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وجرى ضبط 17 حاوية سعة 85 لتر و 42 عبوة جاهزة للتوزيع، بالإضافة لمواد تستخدم في الإنتاج والتصنيع داخل الموقع من اسطوانات غاز وشبكة تمديد وبراميل تحضير، وتم مصادرة الأدوات وإتلاف المواد المسكرة على الفور وفق الإجراءات الصحية المتبعة واستكمال الإجراءات النظامية حيال الموقع، فيما باشرت الجهات الأمنية اختصاصها تجاه العمالة المخالفة.