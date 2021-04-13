“الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 9838.28 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضا 69.34 نقطة ليقفل عند مستوى 9838.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 254 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 49 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات سدكو كابيتال ريت، والتعمير، وبوان، والوطنية للتعليم، والمراكز الأكثر ارتفاعا، أما أسهم شركات الجزيرة ريت، وأسمنت الشرقية، وتعليم ريت، وإكسترا، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.58% و9.38%.

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والجزيرة ريت، والإنماء، وسيرا ، وميفك ريت هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت، والراجحي، ودار الأركان، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو)، اليوم، مرتفعا 270.08 نقطة ليقفل عند مستوى 23805.77 نقاط، وبتداولات بلغت 14 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 203 آلاف سهم تقاسمتها 629 صفقة.