طهران تعلن بدء تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

وأعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أن طهران “ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%”، بعد يومين من عملية “تخريب” استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وجاء هذا الإعلان في “رسالة” وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي “إلى رافايل غروسي” مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتخصّب إيران حالياً اليورانيوم بنسبة 20%. ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.