أمانة تبوك تتمكن من تحديد هوية ناشر فيديو “تقطيع اللحوم” #عاجل

تمكنت أمانة تبوك، بالتعاون مع الجهات الأمنية، من ضبط ناشر مقطع فيديو يرصد قيام عمالة بتقطيع لحوم في بيئة فاسدة.

وقالت أمانة تبوك إنها توصلت لهوية ناشر المقطع في برامج التواصل الاجتماعي والذي ظهر فيه بعض العمالة تقوم بتقطيع لحوم مجهولة المصدر وفي بيئة غير ملائمة.

وأضافت الأمانة، في بيان، إنه “تم تحديد هويتهم وأماكن إقامتهم وجاري التحقيق واستكمال الإجراءات معهم”.

وتلقت أمانة تبوك بلاغات، اليوم الثلاثاء، تطالب بالتحقيق في قيام عمالة وافدة في تبوك بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع يرصد قيام عمالة هندية بتقطيع اللحوم بطريقة غير آمنة أو نظيفة، لإعدادها للبيع، في منطقة تبوك.