ردود أفعال دولية غاضبة بعد إعلان إيران عن زيادة تخصيب اليورانيوم

سادت حالة غضب دولي بعد إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم وإبلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية برفع النسبة إلى 60%.

وفي ضوء ذلك، قالت الرئاسة الفرنسية، إن قرار إيران برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60% يمثل تطورا خطيرا.

تزامن ذلك مع أخذ البيت الأبيض إعلان إيران زيادة تخصيب اليورانيوم بنسبة 60% بجدية، لافتا إلى أن هناك قلق من الإعلان الإيراني الذي وصفه بـ “الاستفزازي”، متوقعا استمرار المفاوضات.

وكانت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا” أعلنت في وقت سابق اليوم، أن طهران ستبدأ بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وذلك بعد يومين من عملية استهدفت مصنع نطنز لتخصيب اليورانيوم اتهمت إيران إسرائيل بالوقوف خلفها.

وجاء هذا الإعلان في “رسالة” وجّهها مساعد وزير الخارجية عباس عراقجي إلى رافايل غروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وتخصّب إيران حاليا اليورانيوم بنسبة 20%، ومن شأن التخصيب بنسبة 60% أن يجعل إيران قادرة على الانتقال بسرعة إلى نسبة 90% وأكثر، وهي المعدّلات المطلوبة لاستخدام هذا المعدن الخام لأغراض عسكرية.