النيابة_العامة : تسهيل دخول المتسلل للمملكة جريمة مخلة بالشرف .. و هذه عقوبتها

أكدت النيابة العامة،اليوم أن تسهيل دخول المتسلل للمملكة جريمة مخلة بالشرف موضحة عقوبتها

و قالت النيابة العامة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “تسهيل دخول المتسلل للمملكة أو نقله أو توفير المأوى أو تقديم أي مساعدة أو خدمة، جريمة موجبة لعقوبات تصل إلى السجن (١٥) سنة وغرامة (مليون) ريال ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، وتُعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف والأمانة.